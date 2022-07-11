В Нижнем Тагиле со 2 июля ищут 43-летнего мужчину

В Нижнем Тагиле со 2 июля ведутся поиски пропавшего 43-летнего Игоря Бутакова. Мужчина ушёл из дома по улице Лисогоской ещё 30 июня и с тех пор не выходил на связь.

Как рассказали АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское», пропажу мужчины заметила его мать, которая обратилась с заявлением ОП № 16 4 июля. Мужчина злоупотребляет алкоголем, бродяжничает и часто бывает в районе церквей, где просит милостыню. В этот раз он ушёл из дома без документов и телефона. Полицейские опросили знакомых мужчины, а также проверили все медучреждения и отделы полиции города, однако информацию о местонахождении пропавшего выяснить не удалось.

Рост Игоря Бутакова 182 см, голубые глаза и чёрные короткие волосы, отсутствуют передние зубы. На момент пропажи он был одет в белую футболку, чёрные болоньевые штаны и чёрные шлёпанцы.

Просьба ко всем, кто видел этого мужчину, знает о его местонахождении, сообщить в дежурную часть отдела полиции № 16 МУ МВД России «Нижнетагильское» по телефону +7 (3435) 97-64-02. Или на линию 02.