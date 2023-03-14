В Нижнем Тагиле снежные заторы помешали мусоровозам подъехать к местам сбора ТКО

В минувшие выходные в Нижнем Тагиле мусоровозы не смогли проехать к местам сбора ТКО из-за снежных заторов. Как сообщили АН «Между строк» в пресс-службе компании «Рифей», в городе было зафиксировано 85 таких случаев. В Серове отмечено 30 случаев, в Нижней Туре — 23, в Североуральске — 15, в Верхней Салде — 14. Всего в Свердловской области региональный оператор зарегистрировал 542 подобных инцидента.

Лидером стал Невьянский городской округ, где за минувшие выходные было свыше 100 случаев, когда снежные заторы помешали проезду мусоровозов. Из-за погодных условий дороги превратились в рыхлую снежную массу, по которой невозможно передвижение многотонной спецтехники. Компания «Рифей» обратилась к администрациям городских округов с просьбой принять меры по расчистке дорог.

«Коммунальная услуга обращения с ТКО будет оказана в полном объёме, как только мусоровозы смогут проехать к местам накопления», — уточнил исполнительный директор «Рифея» Фёдор Потапов.

Оператор горячей линии компании «Рифей» принимает звонки по телефону +7 (800) 234-02-43 с 08:00 до 20:00.