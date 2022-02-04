В Нижнем Тагиле снесут здание бывшего санпропускника на улице Садовая

В Нижнем Тагиле в рамках реконструкции Привокзальной площади снесут пустующее двухэтажное здание по адресу Садовая, 27. Работы по демонтажу будет производить МУП «Тагилдорстрой». Планируется, что произойдёт это уже в феврале.

На месте здания хотят сделать так называемый отстойник для общественного транспорта, чтобы во время строительных работ у водителей было парковочное место.

По словам директора «Тагилдорстроя» Игоря Васильева, снос здания – это первоочерёдная задача перед началом реконструкции Привокзальной площади. После того как на его месте будет отсыпана парковка, строители смогут перекрыть центральную часть площади и начать работы.



Фото: «Тагилпресс» / А.Ф.Кожевников



Здание по Садовой, 27 было построено в середине 50-х годов. Эта территория была выделена городскими властями отделению № 5 Свердловской железной дороги. В это же время было возведено здание линейного отдела милиции, которое на данный момент снесено.

Первоначально строение использовалось в качестве гостиницы для машинистов подвижного состава, а затем в нём разместили фельдшерский пункт и санпропускник. Потом в здании находилась железнодорожная поликлиника. После реорганизации РЖД дом был признан непрофильным активом и передан в ведение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области». До 2020 года профиль здания не менялся.