В Нижнем Тагиле снесут павильон «Огонёк» на проспекте Мира

В паблике «Тагил без ям» тагильчане начали жаловаться на то, что во время ремонта дороги на проспекте Мира возле Уральского колледжа прикладного искусства из-за павильона «Огонёк» значительно уменьшилась ширина тротуара. Теперь для прохода пешеходов между бордюром и киоском осталось буквально несколько десятков сантиметров. На претензии горожан в мэрии ответили, что торговая точка будет снесена по решению суда.

«Как сообщают в управлении промышленной политики и развития предпринимательства Нижнего Тагила, есть судебное решение на снос павильона по проспекту Мира. До конца недели его демонтируют», — сообщает представитель администрации города.

В комментариях мнения тагильчан разделилось. Оказалось, что не все горожане рады сносу легендарного павильона.

«Хороший ларёк, газеты, журналы там покупали и так по мелочи многое нужное. Жаль что его снесут», — поделился Николай.

По номеру телефона, указанному на профильном сайте как контактный, представитель владельца киоска подтвердил журналисту АН «Между строк» наличие судебного решения о сносе, а также добавил, что восстанавливать торговую точку в другом месте в планах нет, так как это нерентабельно.