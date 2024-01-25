В Нижнем Тагиле снесут ещё семь аварийных многоквартирных жилых домов на улицах Никитиной, 5, Пиритной, 38, Весенней, 60, Черноморской, 33, Западной, 1 и Тагильской, 16 и 36. Как сообщается в соцсетях управления городским хозяйством, работы планируют начать весной 2024 года.

«Управлением городским хозяйством подготовлена документация для организации сноса аварийного жилья на территории города Нижний Тагил. В первую очередь будут убраны дома, которые вошли в региональную адресную программу “Переселение граждан на территории Свердловской области из аварийного жилищного фонда в 2019–2025 годах”», — сообщают в управлении.

Тагильская, 36 Тагильская, 16 Черноморская, 33

Дом на улице Никитиной был построен в 1958 году, на улице Пиритной — в 1962 году, на Черноморской — в 1955 году, на Западной — в 1956 году, на Тагильской, 36 — в 1905 году.