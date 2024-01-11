В Нижнем Тагиле снесут четыре аварийных многоквартирных жилых дома на улицах Краснознамённой, 49, Черноморской, 108а, Продснаба, 20 и в селе Серебрянка (административно относится к городу) на улице Советской, 13. Информация об этом появилась в соцсетях управления жилищного и коммунального хозяйства.

«По результатам рассмотрения межведомственной комиссией заявлений собственников помещений и предоставленных ими заключений специализированной организации, подтверждающих аварийность несущих конструкций дома, заключениями межведомственной комиссии признаны аварийными и подлежащими сносу», — сообщают в управлении.