В Нижнем Тагиле снесут аварийный дом, последняя жительница которого в 2021 году боролась с мэрией за достойную квартиру

В Нижнем Тагиле снесут аварийный жилой дом № 60 на улице Высокогорской. Соответствующий тендер администрация Нижнего Тагила разместила 8 августа на сайте госзакупок. За работы по сносу многоквартирного дома мэрия города предлагает подрядчику 2,7 млн рублей.

Напомним, многоквартирный дом № 60 на улице Высокогорской был признан аварийным и подлежащим сносу ещё в марте 2016 года. В конце 2020 года из дома начали переселять жильцов, однако среди них оказалась 60-летняя Разида Лассая, которая переезжать отказалась.

Как рассказала пенсионерка АН «Между строк», она приобрела комнату в одной из квартир в июле 2017 года, после чего узнала, что дом признан аварийным и подлежит сносу. Женщина призналась, что ничего не могла поделать, ведь сделка уже была совершена.

В сентябре 2020 года администрация Нижнего Тагила обратилась в суд с иском к Разиде Лассае об изъятии в собственность муниципалитета комнаты с прекращением права собственности и выплатой выкупной стоимости в размере 300 тысяч рублей. 17 декабря суд иск удовлетворил. Женщина с этим решением не согласилась: она считала, что выкупную цену следует установить в размере 682 700 рублей — именно столько ей насчитал независимый эксперт.

Конфликт с администрацией продолжался, а тем временем 1 февраля 2021 года управляющая компания «Городок» расторгла договор по обслуживанию дома № 60 в одностороннем порядке и в квартире Разиды отключили отопление.

Уже в ноябре Кассационный суд удовлетворил требование женщины выплатить ей 682 тысячи рублей. Как утверждает Разида Лассая, мэрия пыталась обжаловать решение суда, но после обращения в администрацию президента ей всё-таки выплатили компенсацию. На вырученные деньги тагильчанка купила жильё на Руднике имени III Интернационала в новом многоэтажном доме.