В Нижнем Тагиле снесут аварийную двухэтажку на Вые

Мэрия Нижнего Тагила намерена снести аварийную двухэтажку 1953 года постройки на улице Кузнецкого, 25/32. Как говорится в постановлении администрации, управление жилищного и коммунального хозяйства города должно включить многоквартирный дом в список аварийных и снести.

Жильцов дома общей площадью 923 квадратных метра должны расселить до 1 ноября 2025 года. Дом снесут согласно жилищному кодексу РФ, в соответствии с п. 4 ст. 15, по которой жилое помещение может быть признано непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

Отметим, ранее несколько помещений в доме принадлежали МУП «Тагилэнерго», после городское учреждение переехало на улицу Кирова, 19.