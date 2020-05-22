В Нижнем Тагиле снесут аварийное здание наркодиспансера

Здание наркологического диспансера психиатрической больницы № 7 на улице Черноморской, 3 снесут этим летом. Аукцион на проведение работ появился на официальном портале государственных закупок.

Начальная цена контракта — 2 млн 719 тысяч рублей. Согласно проекту, подрядчик должен будет разобрать здание, погрузить, вывезти и утилизировать строительный мусор, выровнять площадку. Работы должны быть завершены до 1 сентября 2020 года.

«Речь о законсервированном три года назад здании, находящемся в аварийном состоянии. Об этом есть заключение экспертизы. На торги выставлены работы по его сносу. Никакого изменения в работе наркослужбы это не вызовет», — пояснил АН «Между строк» пресс-секретарь областного Минздрава Константин Шестаков.

По словам Шестакова, в 2017 году была проведена техническая экспертиза здания. Она показала, что общий износ конструкций составляет 53%, фундамента и стен — 70%. Двухэтажное здание было построено в 1947 году.