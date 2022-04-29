В Нижнем Тагиле снесли популярный у любителей горячительных напитков магазин «Велес» на проспекте Строителей 

В конце апреля в Нижнем Тагиле снесли павильон «Велес» по адресу Строителей, 20а, пользующийся популярностью у местных жителей. Как рассказали АН «Между строк» в пресс-службе мэрии, договор аренды земельного участка между муниципалитетом и владельцем магазина истёк, а новый заключать не стали.

Начальник промышленной политики и развития предпринимательства мэрии Нижнего Тагила Людмила Абдулкадырова сообщила АН «Между строк», что предприниматель обязан сам привести павильон в состояние до размещения торгового объекта и восстановить поврежденные элементы.

«Демонтаж павильона проводит сам собственник объекта, поскольку с ним расторгнут договор на право размещения нестационарного торгового объекта по причине нарушениям условий договора, а именно, нарушение требований, запретов, ограничений, установленных законодательством Российской Федерации и Свердловской области в сфере розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции. Хозяйствующий субъект самостоятельно убирает образовавшийся строительный мусор, также он обязан восстановить поврежденное благоустройство места размещения павильона и привести его в состояние, существовавшее до размещения торгового объекта, с последующей передачей восстановленных элементов благоустройства», — уточнила АН «Между строк» начальник управления промышленной политики и развития предпринимательства мэрии Нижнего Тагила Людмила Абдулкадырова.

Из открытых источников известно, что павильон был построен в 2009 году индивидуальным предпринимателем Атифом Исмаиловым. В январе 2020 года между бизнесменом и мэрией был заключён очередной договор аренды до февраля 2023 года.

В 2021 году Исмаилов обратился в Арбитражный суд Свердловской области с иском к мэрии Нижнего Тагила, которая отказалась признать павильон собственностью бизнесмена. При этом указывается, что разрешение на ведение розничной торговли дано для нестационарного объекта, а по факту павильон был установлен на фундаменте. Арбитраж оставил иск без удовлетворения.

Напомним, ранее тагильчане неоднократно жаловались на нетрезвых клиентов «Велеса», которые часто отпугивали других посетителей. Также предприниматель несколько раз был оштрафован за продажу алкогольной продукции после 23:00.