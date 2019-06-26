В Нижнем Тагиле снесли недостроенный Дом ветеранов после череды несчастных случаев

В Нижнем Тагиле снесли дом-интернат для престарелых и инвалидов по улице Максарёва. Долгострой и его обломки должны были ликвидировать ещё до 25 декабря 2018 года. Но Управление капитального строительства Свердловской области, являющееся организатором застройки, несколько раз просило отсрочить дату сноса здания из-за нехватки финансовых средств.

Никем не охраняемый объект давно стал любимым местом для игр у подростков. При этом детские развлечения несколько раз заканчивались трагически. Так, в конце февраля 2016 года 17-летний подросток, играя со сверстниками, сорвался с третьего этажа заброшенного здания. В результате падения юноша получил тяжёлые травмы и был госпитализирован в ЦГБ № 1. В июле того же года прокуратура Дзержинского района обратилась в Кировский районный суд Екатеринбурга с требованием обязать ГКУ «Управление капитального строительства Свердловской области» снести здание до конца 2017 года.

«К недостроенному Дому ветеранов на протяжении многих лет имелся свободный доступ посторонних лиц, в том числе без определённого места жительства. Детьми это строение использовалось как объект для игр, которые периодически приводили к причинению вреда жизни и здоровью несовершеннолетних. На данном объекте и вблизи него неоднократно совершались преступления», — отметили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Напомним, 5-этажное здание 30 лет назад начал строить «Трест-88» по инициативе «Уралвагонзавода». Из-за финансовых проблем в 1996 году работы были приостановлены и недострой был передан области. Но и в региональном бюджете не нашлось средств для завершения стройки.