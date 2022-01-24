В Нижнем Тагиле снесли аварийный недостроенный мост на улице Папанина

В Нижнем Тагиле снесли аварийный мост на улице Папанина. Недостроенный путепровод через реку Тагил уже долгое время стоял разрушенным и стал настоящей заброшкой. Сейчас строители снесли пролётные строения моста, но одна из опор по прежнему остаётся неразрушенной.

Занимается сносом объекта екатеринбургская компания «Девелон», которая в качестве оплаты должна получить уже списанные конструкции этого моста. Договор об оказании благотворительной помощи заключили летом 2020 года.

Проектированием моста через реку Тагил в 1990 году занималась муниципальная строительная компания «Нижнетагильский Мостопоезд». Согласно документации, длина дорожного полотна эстакады составляла около 185 метров, а всего мостового перехода — 580 метров. Стоимость объекта составила на тот момент более 4,5 млн рублей. Путепровод должен был соединить Выю и Гальянку. К 1995 году установили опоры и балки, после чего стройка остановилась из-за отсутствия финансирования. После обследования в 2001 году конструкцию признали ограниченно годной и решили, что объездная дорога не нужна городу. В итоге в 2016 году было принято окончательное решение демонтировать мост.

Сейчас на месте работают две единицы спецтехники и несколько человек.