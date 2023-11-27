В Нижнем Тагиле снегоуборочный экскаватор врезался в легковушку 

В субботу, 25 ноября, в Нижнем Тагиле у дома № 37​ на улице Горошникова произошло ДТП. Как сообщили АН «Между строк» в Госавтоинспекции, по предварительным данным, 40-летний водитель ​погрузчика-экскаватора JCB, двигаясь с небезопасной скоростью, врезался во впереди стоящий автомобиль Skoda Fabia под управлением 43-летней женщины.

В результате ДТП два несовершеннолетних пассажира​ иномарки, девочки 12 и 15 лет, получили травмы различной степени тяжести. После оказания медицинской помощи они отпущены домой.

​Установлено, что дети перевозились без нарушений ПДД. На момент аварии оба водителя были трезвы.

«За рулём погрузчика находился мужчина, имеющий стаж вождения экскаватора 3 года. Автоинспекторам он пояснил, что в ​момент ДТП направлялся в сторону цирка для расчистки прилегающих территорий ​от снега. Увидев автомобиль Skoda Fabia, который остановился перед главной дорогой, предпринял меры торможения, но остановить транспорт не смог», — сообщили АН «Между строк» в Госавтоинспекции.

Инспекторы дорожного надзора Госавтоинспекции обнаружили на участке дороги, где произошло ДТП, снежные валы. В адрес организации, обслуживающей этот участок дороги, направлены рекомендации об устранении неудовлетворительных дорожных условий.

Сотрудниками отделения технического надзора Госавтоинспекции в отношении водителя погрузчика составлены административные материалы по ч. 1 ​ ст. 12.5 КоАП РФ за отсутствие технического осмотра, по ч. 2 ст. 12.3 КоАП РФ за отсутствие путевого листа.

По факту ДТП проводится административное расследование.