В Нижнем Тагиле снегоуборочный экскаватор врезался в легковушку 

В субботу, 25 ноября, в Нижнем Тагиле у дома № 37 на улице Горошникова произошло ДТП. Как сообщили АН «Между строк» в Госавтоинспекции, по предварительным данным, 40-летний водитель погрузчика-экскаватора JCB, двигаясь с небезопасной скоростью, врезался во впереди стоящий автомобиль Skoda Fabia под управлением 43-летней женщины.
В результате ДТП два несовершеннолетних пассажира иномарки, девочки 12 и 15 лет, получили травмы различной степени тяжести. После оказания медицинской помощи они отпущены домой.
Установлено, что дети перевозились без нарушений ПДД. На момент аварии оба водителя были трезвы.
«За рулём погрузчика находился мужчина, имеющий стаж вождения экскаватора 3 года. Автоинспекторам он пояснил, что в момент ДТП направлялся в сторону цирка для расчистки прилегающих территорий от снега. Увидев автомобиль Skoda Fabia, который остановился перед главной дорогой, предпринял меры торможения, но остановить транспорт не смог», — сообщили АН «Между строк» в Госавтоинспекции.
Инспекторы дорожного надзора Госавтоинспекции обнаружили на участке дороги, где произошло ДТП, снежные валы. В адрес организации, обслуживающей этот участок дороги, направлены рекомендации об устранении неудовлетворительных дорожных условий.
Сотрудниками отделения технического надзора Госавтоинспекции в отношении водителя погрузчика составлены административные материалы по ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ за отсутствие технического осмотра, по ч. 2 ст. 12.3 КоАП РФ за отсутствие путевого листа.
По факту ДТП проводится административное расследование.