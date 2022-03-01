В Нижнем Тагиле смог продержится до 2 марта

В Нижнем Тагиле продлили предупреждение о смоге. Неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности продержатся в городе до 20:00 2 марта, предупреждает Единая дежурно-диспетчерская служба Нижнего Тагила.

Тагильчанам рекомендуют отказаться от поездок на автомобилях, чтобы уменьшить загазованность воздуха, а также сократить время пребывания на улице. Не открывать окна и двери для проветривания, в особенности ночью и ранним утром.

В помещении рекомендуется как можно чаще делать влажную уборку, по возможности использовать очистители воздуха.