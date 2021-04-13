В Нижнем Тагиле сменился руководитель следственного отдела по Дзержинскому району

В марте этого года на пост руководителя следственного отдела по Дзержинскому району назначен подполковник юстиции Андрей Попов. Его предшественника Анатолия Черноуса перевели на службу в следственный отдел по городу Заречному, сообщили АН «Между строк» в пресс-службе ведомства.

Ранее Андрей Попов почти три года занимал должность заместителя руководителя СО по Тагилстроевскому району. Поступил на службу Андрей Николаевич в 2003 году на должность следователя Красноуфимской межрайонной прокуратуры Свердловской области. А в органах СКР служит с января 2011 года.

По словам следователя, криминогенная обстановка в городе приблизительно одинаковая во всех районах. Согласно показателям преступности, на Вагонке число правонарушений существенно не возросло, но и не снизилось.

Чаще других в Дзержинском районе расследуются уголовные дела об убийствах, причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, по фактам изнасилований и насильственных действий сексуального характера, применении насилия в отношении представителей власти и их оскорблении.