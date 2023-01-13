В Нижнем Тагиле сменился руководитель СК Тагилстроевского района

В Нижнем Тагиле сменился руководитель следственного отдела СК по Тагилстроевскому району. Место Петра Понявина занял его коллега — полковник юстиции Денис Черников, ранее занимавший пост руководителя СО по ЗАТО город Лесной. В свою очередь Пётр Понявин был переведён в Кушву, где также стал руководителем отдела.

Денису Черникову 39 лет. Свою профессиональную карьеру Денис Владимирович начал в 2005 году в качестве следователя прокуратуры Нижней Туры, далее перешёл на службу в Следственный комитет региона, где в разные годы работал в следственных отделах Качканара и Лесного.