В Нижнем Тагиле сменился природоохранный прокурор

Нижнетагильский межрайонный природоохранный прокурор Денис Исаков возглавил прокуратуру города Кушвы. Об этом АН «Между строк» сообщили в пресс-службе ведомства. Исполняющим обязанности подразделения назначен его заместитель Роберт Слепухин.

С начала 2000-х Исаков работал в прокуратуре Ленинского района Нижнего Тагила, потом переехал в Екатеринбург. В 2008 году его назначили заместителем прокурора Дзержинского района, а в 2016-м — главным природоохранным прокурором Нижнего Тагила.