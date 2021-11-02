В Нижнем Тагиле служба по отлову бродячих животных потребовала от инвалида 2800 рублей за возврат домашней собаки, гулявшей без хозяина  

В Нижнем Тагиле между мужчиной-инвалидом и службой по отлову безнадзорных животных БФ «Добрые руки» возник скандал из-за возврата пойманной сотрудниками фонда домашней собаки. Как рассказал АН «Между строк» хозяин животного Дмитрий, он неходячий инвалид, а его собака Тоша самостоятельно выходит во двор, поскольку его больная мать и он сам не могут выгуливать своего питомца.

По словам Дмитрия, накануне, когда Тоша в очередной раз был на улице, специалисты БФ «Добрые руки» отловили животное. При этом питомец в тот момент находился на улице без ошейника. О том, что животное забрали, мужчина узнал от соседки и тут же связался с фондом.

«Мы позвонили в службу по отлову собак. Они попросили нас заплатить 2800 рублей, и только тогда мы можем забрать Тошу. А за что платить? Можно сказать, прикормили его и украли, а сейчас, чтобы забрать, мне нужно им заплатить», — возмущается Дмитрий.

По утверждению директора благотворительного фонда «Добрые руки», который занимается отловом животных в Нижнем Тагиле, Алёны Казаковой, возмещение затрат — законное право организации. Передача питомцев хозяевам осуществляется по ст. 232 ГК РФ, в которой сказано, что компания, в случае возврата безнадзорных домашних животных собственнику, вправе требовать с владельца возмещения расходов. Но денег на компенсацию затрат компании у Дмитрия нет.

«Затраты на владельческую собаку нам не возмещают за счёт дотаций из муниципального и областного бюджета. И поэтому мы имеем право на их возмещение. Люди платят за свою халатность», — рассказывает директор фонда.

«Мы готовы её отдать. С данной собакой всё хорошо, она у нас живёт в доме, в тепле, хотя у нас вальерное содержание для остальных животных», — комментирует Казакова.

Как рассказал хозяин питомца, сегодня он вновь разговаривал с руководителем фонда. После долгих переговоров Дмитрию всё же удалось договориться о безвозмездном возврате собаки.

«Мы очень часто идём навстречу безответственным владельцам. Под честное слово, что собака не будет больше без хозяина на улице, возвращаем питомцев. При этом мы стращаем, что на самовыгуле собака может погибнуть от других, более крупных животных, а также может быть причиной автомобильной аварии. Бывают случаи, что мы своим правом на компенсацию не пользуемся и безвозмездно возвращаем питомцев», — говорит Казакова.

Отметим, что с начала года на территории города была отловлена 301 собака. На сегодняшний день в Нижнем Тагиле, кроме БФ «Добрые руки», отловом занимается компания ООО «Арсенал» из Красноуральска.