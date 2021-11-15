В Нижнем Тагиле сложилась критическая ситуация с заболеваемостью COVID-19 

Роспотребнадзор Свердловской области опубликовал карту заболеваемости коронавирусом по региону. В него вошёл Нижний Тагил. На территории нашего города и его окрестностей показатель заболеваемости COVID-19 варьируется от 677,97 до 2806,47 на 100 тысяч жителей.

Кроме Нижнего Тагила, высокая заболеваемость коронавирусом зафиксирована в городском округе Карпинск, Слободо-Туринском районе, Артинском, Режевском, Красноуфимском, Ревдинском, Богдановичском, Первоуральском, Кировградском городских округах, а также в Нижних Сергах, Берёзовском, Асбесте и Камышлове.

Наименьшее число заболевших за месяц зарегистрировано в окрестностях Ивделя, Краснотурьинска, Серова, Гарей, Новой Ляли, Верхотурья, Красноуральска, Верхней Салды, Артёмовского, Ирбита, Туринска, Тавды, села Байкалово, Талицы, а также в Сысерти, Полевском и Белоярском.

С 9 октября по 9 ноября средний показатель количества подтверждённых случаев ковида в Свердловской области составил 496,08 на 100 тысяч жителей. На 14 ноября в Свердловской области коронавирус выявлен у 721 человека. 28 свердловчан с подтверждённым диагнозом скончались.