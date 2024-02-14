В Нижнем Тагиле слепая женщина провалилась в открытый заснеженный люк

В Нижнем Тагиле жительница микрорайона Рудник им. III Интернационала провалилась в припорошенный снегом открытый колодец у дома № 42 на улице Ульяновской, сообщает телекомпания «Телекон».

Две незрячие сестры, Марьяна и Елена, занимаются скандинавской ходьбой и два раза в неделю ходят в местный парк для укрепления здоровья перед операцией на глаза. В день тренировки Марьяна попала ногой в приоткрытый заснеженный люк и упала.

«Мы по своему району ориентируемся, все пути свои знаем, где и как нам ходить. И получилось так, что сестра с тростью шла, а у меня были сумки в руках и две палки для скандинавской ходьбы. И неожиданно у меня резко правая нога проваливается в колодец, но я сначала это не поняла», — рассказала пострадавшая телекомпании «Телекон».

Пострадавшую женщину увезли на скорой в травмпункт, где ей диагностировали многочисленные ушибы. Медицинская бригада передала сообщение об открытом люке, и уже через несколько часов на месте инцидента был расчищен снег, а крышка возвращена на место.

После инцидента компании «Водоканал-НТ» и «Ростелеком» заявили, что колодец закрыли именно они.

«Аварийная бригада прибыла на место, чтобы проверить, чей это колодец. Это оказался колодец связи. Несмотря на то, что колодец принадлежит другой организации, наши слесаря закрыли его железобетонной крышкой», — рассказали в пресс-службе ООО «Водоканал-НТ».

«Люк от кабельной канализации возле дома на Ульяновской, 42 был открыт в результате действий сторонних лиц. Возможные причины в данный момент выясняются. Наши специалисты люк закрыли», — заявили в компании «Ростелеком».

Пострадавшая женщина уже написала заявление в полицию и планирует подавать иск в суд.





