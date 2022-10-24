В Нижнем Тагиле скончался врач-онколог Дмитрий Потапов

В Нижнем Тагиле на 46-м году жизни скончался хирург-онколог Дмитрий Потапов. Об этом АН «Между строк» рассказала супруга медика Ольга.

Дмитрий Потапов в 2000 году окончил Уральскую государственную медицинскую академию по специальности «Лечебное дело». После обучения в академии проходил подготовку в интернатуре по специальности «Хирургия». В 2003 году мужчина получил дополнительное профессиональное образование в УГМА по специальности «Онкология».

С 2000 года работал в онкодиспансере № 2 Нижнего Тагила хирургом-онкологом, врачом-онкологом и заведующим хирургическим отделением, с 2017 года по совместительству Дмитрий начал работать в медицинском центре «Академия здоровья» врачом-эндоскопистом и врачом-онкологом.

Согласно отзывам на профильных сайтах, пациенты считали Дмитрия Потапова одним из лучших онкологов Нижнего Тагила и благодарили его за оказанную помощь.

Тагильчанин уволился из онкологического диспансера месяц назад, а из частной клиники «Академия здоровья» — три месяца назад.

Прощание с Дмитрием состоится 25 октября в 14:30 в большом зале «Реквиема» на улице Челюскинцев, 47.