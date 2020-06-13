В Нижнем Тагиле скончался ребёнок, который чуть не утонул в карьере

В Нижнем Тагиле 11 июня скончался 12-летний мальчик, который чуть не утонул в карьере на Монзино. Тогда его смогли реанимировать медики скорой помощи.

Как пишет ИА «Все новости» со ссылкой на нижнетагильское управление МВД, ребёнок скончался, не приходя в сознание.

Напомним, 9 июня мальчик купался в выработке в районе коллективного сада «Тагилстрой-3» на Монзино и начал тонуть. Это заметил один из отдыхающих — мужчина вытащил ребёнка из водоёма. Прибывшие на место происшествия врачи смогли реанимировать мальчика, в состоянии комы его госпитализировали в больницу.

По словам очевидцев, на водоёме ребёнок отдыхал в компании сверстников. По каким-то причинам дети не позвали на помощь, когда увидели, что их товарищ тонет. Из-за этого было упущено время.

В настоящее время материалы дела о гибели несовершеннолетнего переданы в региональный СК.

С начала 2020 года на водоёмах Свердловской области погибли 12 человек, в том числе трое детей.