В Нижнем Тагиле скончался легендарный хирург, заслуженный врач России Александр Фурман

В Нижнем Тагиле 5 июля ушёл из жизни заслуженный врач Российской Федерации врач-хирург ЦГБ № 1 Александр Фурман. 22 июля Александр Юрьевич отметил бы свой 71-й день рождения.

Почти 50 лет Александр Юрьевич проработал в вагонской больнице. Родился будущий хирург в 1950 году в селе Берёзово Тюменской области. В 1958 году семья переехала в Нижний Тагил. В 1967 году после окончания школы № 9 Фурман поступил в Свердловский медицинский институт по специальности «Лечебное дело». Сразу после окончания института в 1973 году прошёл одногодичную интернатуру в городской больнице № 1 с последующим зачислением в должности врача-хирурга.

В 1983 году Александр Фурман был назначен заведующим хирургическим отделением № 1. В 2009 году переведён на должность заместителя главного врача по хирургической помощи. С 2021 года работал в должности заведующего операционным блоком. Общий профессиональный стаж работы в городской больнице № 1 составляет более 47 лет, отмечают в пресс-службе ЦГБ № 1.

Александр Фурман — врач высшей категории, награждён нагрудным знаком «Отличник здравоохранения», в 2017 году ему было присвоено почётное звание «Заслуженный врач Российской Федерации».

«Уход Александра Юрьевича — большая потеря для нашего коллектива. Это был врач с большой буквы, профессионал своего дела, спасший много жизней за свой долголетний труд. Благодаря своему опыту, знаниям, целеустремлённости пользовался у коллег заслуженным авторитетом и уважением. Жаль терять таких опытных и талантливых специалистов, полностью отдающих себя профессии. Администрация больницы приносит всей семье свои глубокие соболезнования и сопереживает потере! Память о нём навсегда сохранится в наших сердцах!» — говорят в медицинском учреждении.

О месте и времени прощания с легендарным врачом в ЦГБ № 1 обещают сообщить позднее.