В Нижнем Тагиле скончался известный режиссёр и педагог Владимир Уфимцев

13 февраля на 67 году жизни скончался талантливый режиссёр и педагог, руководитель детской киностудии «Зазеркалье» Городского дворца детского и юношеского творчества Владимир Уфимцев. Как рассказали АН «Между строк» во дворце, уход режиссёра стал для его семьи, коллег и учеников неожиданностью.

Владимир Андреевич родился и вырос в Алтайском крае. В 1985 году окончил Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого. Занимался в объединённой киномастерской заслуженного деятеля искусств В. Т. Денисенко и народного артиста СССР К. П. Степанкова. С 1985 года Уфимцев работал на Свердловской киностудии вместе с легендой уральского кино Ярополком Лапшиным. В дебютной короткометражке Уфимцева «Зверь ликующий» (12+) снялись тогда ещё начинающие актёры Евгений Миронов и Владимир Машков.

«В 2003 году Владимир Андреевич пришёл на работу в Городской дворец детского и юношеского творчества, где мы создали детскую киностудию “Зазеркалье”. Он проработал здесь 19 лет и за этот период много раз был отмечен на различных всероссийских и международных кинофестивалях. Он был очень талантливым, жизнерадостным, но удивительно скромным человеком», — отметила директор ГДДЮТ Оксана Михневич.

Главной профессиональной гордостью Уфимцева стал фильм «Дорогой Вадим Николаевич» (12+), снятый по мотивам рассказа Кира Булычёва. Лента получила множество наград на отечественных и международных конкурсах.

Прощание с режиссёром пройдёт 16 февраля в 09:30 в Крестовоздвиженском соборе Скорбященского женского монастыря на Красногвардейской, 55.