В Нижнем Тагиле скончался экс-руководитель «Службы заказчика городского хозяйства» Александр Полушин

Вчера на 59-м году жизни скончался экс-руководитель МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» Нижнего Тагила Александр Полушин. Член команды Сергея Носова, при котором город начал множество крупных строек – от ремонта дорог до реконструкции драмтеатра и строительства «Тагильской лагуны», – возглавлял одно из ключевых муниципальных учреждений с 2013-го по апрель 2016 года. Как рассказал АН «Между строк» начальник управления городским хозяйством мэрии Владимир Юрченко, Александр Полушин сильно болел, последние три недели провёл в одной из городских больниц, где и умер.

Полушин родился в Нижнем Тагиле, окончил местный филиал УПИ, карьеру начал на НТМК, где дослужился до должности директора комбината по производству и продажам. В 2003 году возглавил Нижнесалдинский металлургический завод, в 2004-м перешёл в ОАО «Уральская сталь» на должность исполнительного директора. В 2006-м был назначен заместителем по производству, а вскоре и генеральным директором ОАО МК «ОРМЕТО-ЮУМЗ» в городе Орске Оренбургской области.

Награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени, Министерством промышленности и энергетики РФ ему присвоено звание «Почётный металлург».

Похороны Александра Полушина запланированы на полдень вторника, 31 января, прощание пройдёт в траурном зале «Реквиема».

Агентство новостей «Между строк»