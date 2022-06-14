В Нижнем Тагиле скончался 19-летний парень после отравления контрафактным алкоголем

В минувшие выходные в Нижнетагильский токсикоцентр поступили трое молодых людей из Верхней Салды в состоянии комы, позже один из них скончался. Как сообщает TagilCity.ru со ссылкой на источник, они распивали контрафактный алкоголь. Информацию о гибели салдинца изданию подтвердили в Следственном комитете.

«Следственным отделом по городу Верхняя Салда, Следственным комитетом России по Свердловской области по факту смерти 19-летнего молодого человека проводится доследственная проверка. Точная причина смерти устанавливается в ходе судмедэкспертизы», — рассказали в ведомстве.

По версии прокуратуры, 10 июня 2022 года 19-летний житель Верхней Салды и трое несовершеннолетних в возрасте 16 и 17 лет, состоящие на учёте в отделе ПДН, употребили таблетки с неизвестным веществом. Позже трёх подростков нашли без сознания, их госпитализировали в Нижнетагильский токсикоцентр. Четвёртому юноше помощь медики оказали амбулаторно. Впоследствии 19-летний салдинец скончался в больнице.

Прокуратура организовала проверку, по результатам которой будет дана оценка деятельности органов и учреждений системы профилактики по работе с подростками, состоящими на учёте.