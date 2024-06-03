В Нижнем Тагиле скончалась врач-уролог Тамара Ждановских

В возрасте 76 лет ушла из жизни Тамара Николаевна Ждановских, известная тагильчанам как опытный и талантливый уролог-хирург Демидовской городской больницы, где она работала с 1978 года.

Тамара Николаевна посвятила медицине более 50 лет и очень любила свою работу. Коллеги помнят её как профессионала и незаменимого специалиста. Чуткого, тактичного, ответственного и трудолюбивого врача, всей душой стремящегося помогать людям. Она была настоящим примером для молодых специалистов и пользовалась большим уважением среди коллег.

«С нами не стало любимой мамы, жены, тёти, сестры, бабушки семи внуков. Она была по-настоящему светлым, позитивным и добрым человеком. Любила жизнь, всех вокруг. И была счастлива оттого, что приносит пользу и помогает людям. А теперь будто ушла часть души, наш лучик и радость. Как же сильно нам будет её не хватать», — говорит сын Тамары Николаевны Михаил.