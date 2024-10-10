В Нижнем Тагиле скончалась руководитель кафедры ботаники НТГСПИ и ветеран труда Надежда Прушинская

На 87-м году жизни, за несколько дней до своего дня рождения, ушла из жизни кандидат биологических наук, доцент и руководитель кафедры ботаники НТГСПИ, а также преподаватель методики биологии и генетики, ветеран труда Надежда Михайловна Прушинская. В 1970 году она пришла в Педагогический институт и посвятила всю свою трудовую жизнь развитию вуза и внесла огромный вклад в подготовку высококвалифицированных кадров, а кроме того преподавала биологию в школе № 64. Надежда Михайловна не раз была отмечена высокими наградами, в том числе «За заслуги» и «За многолетний и добросовестный труд». У её коллег и учеников остались лишь самые тёплые воспоминания о ней как о настоящем профессионале, вдохновляющем наставнике и учителе, который с искренней страстью подошёл к своему делу. Она много сделала для экологического воспитания студентов и для развития учебно-методического оснащения института. Ушла на пенсию она только в 2008 году.

«Бабушка была разносторонней, начитанной, интересной собеседницей. Во всём проявляла строгость, дисциплину и держала порядок. Но эти качества удивительным образом сочетались в ней с добротой, заботой об окружающих, отзывчивостью и глубиной души. Именно человечность и порядочность в людях она ставила на первый план во всех сферах жизни. Обладала неутолимой жаждой знаний и саморазвития, любила познавать мир и изучать всё новое. Много работала и училась, не только по профессии, но и для себя. Часто осваивала различные курсы рукоделия, увлекалась домашними приготовлениями и садоводством. В счастливом браке с дедушкой они прожили более 50 лет и воспитали достойного сына. Александр по стопам матери не пошёл, но зато стал успешным руководителем строительной компании и внёс неоценимый вклад в военно-патриотическое воспитание тагильской молодёжи», — рассказала внучка Надежды Михайловны Виктория.

Прощание с Надеждой Михайловной состоится 10 октября в 13:00 в малом зале похоронного дома «Реквием» по адресу улица Челюскинцев, 47.