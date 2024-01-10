В Нижнем Тагиле скончалась бывший директор театра кукол Ольга Цибизова

Сегодня, 10 января, не стало заслуженного работника культуры и бывшего директора Нижнетагильского театра кукол Ольги Петровны Цибизовой, об этом сообщили в управлении культуры города. Ей было 77 лет, более 30 из которых (с 1985 по 2016 год), она руководила Нижнетагильским театром кукол.

«Это целая эпоха. Эпоха, полная достижений, творчества и творческих открытий. Ольга Петровна была влюблена в профессию и кукольное искусство. Она смогла сделать так, чтобы тагильский театр стал известен не только в городе, но и за рубежом. С гастролями коллектив объездил Свердловскую область, побывал во многих городах России и Европы, стал участником крупных фестивалей», — написали её коллеги из Нижнетагильского театра кукол.

В 2002 году Ольга Цибизова активно участвовала в создании в Нижнетагильском колледже искусств отделения «Актёр театра кукол», выпускники которого пришли работать в театр, среди них и главный режиссёр Нижнетагильского театра кукол Наталья Владимировна Молоканова.

При Ольге Петровне появилась традиция проведения камерных спектаклей для детей разного возраста в малом зале театра и был организован городской фестиваль детских театральных коллективов дошкольных образовательных учреждений «Золотой ключик», прошло первое мероприятие всероссийской акции «Ночь искусств». Ольга Петровна Цибизова была не только грамотным руководителем, но и автором сценариев к спектаклям и интермедиям.



«Театр — это праздник. Праздник радостного сотворчества актёров и зрителей — маленьких и больших, ради которых трудится наш коллектив», — говорила Ольга Петровна.

Прощание с Ольгой Цибизовой состоится 12 января, в пятницу, в 12:30 в большом зале «Реквиема».