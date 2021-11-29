В Нижнем Тагиле скончалась акушер-гинеколог больницы № 1 

В Нижнем Тагиле на 64-м году жизни скончалась акушер-гинеколог Татьяна Гиниятова. Её не стало 26 ноября. Татьяна Николаевна работала в женской консультации городской больницы № 1 на Вагонке.

«Татьяна Николаевна была предана выбранной профессии. За годы работы Татьяна Николаевна проявила себя как трудолюбивый, добросовестный, квалифицированный специалист. Была всегда отзывчива, чутка и неравнодушна к чужим проблемам. Такой она и осталась в памяти и сердцах родных, друзей, коллег и пациентов», — говорят коллеги.

Татьяна Гиниятова — врач-гинеколог с 28-летним стажем работы. Администрация больницы приносит родным своей коллеги соболезнования.

Напомним, в этом году медицинское учреждение потеряло ещё одного врача-гинеколога — Татьяну Овсянникову.