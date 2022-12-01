В Нижнем Тагиле скандально известный МУП возглавил не менее скандально известный руководитель

Директором МУП «Нижнетагильские тепловые сети» (НТТС) назначена Виктория Гусева. Информацию об этом АН «Между строк» подтвердили в пресс-службе мэрии. Известно, что Виктория Гусева являлась депутатом городской думы Нижнего Тагила пятого созыва, а с 2014 по 2019 год руководила сначала МУП «Городская управляющая компания», а потом и ООО «Городская управляющая компания». В последнее время Гусева занимала должность секретаря первичного отделения партии «Единая Россия» в Нижнем Тагиле.



Виктория Гусева



Муниципальная «Городская управляющая компания» была создана в 2013 году, чтобы обслуживать дома, от которых отказались другие УК из-за ветхого жилого фонда, с низкой собираемостью коммунальных платежей. После ликвидации МУП «ГУК» в 2019 году было создано ООО «ГУК». Руководить новой организацией продолжила Виктория Гусева. В марте 2019 года Счётная палата нашла в деятельности ООО «ГУК» множество нарушений. По данным сервиса «СБИС», Гусева была снята с должности в середине сентября 2020 года. Её преемником стал Сергей Баландин.

Напомним, в 2019 году в отношении НТ МУП «Нижнетагильские тепловые сети» ввели внешнее управление, а в начале 2021 года предприятие признали банкротом. К концу 2021 года насчитали несколько десятков кредиторов предприятия и долг на общую сумму 685 млн рублей. Летом 2022 года конкурсный управляющий НТТС Александра Звонарёва подала ходатайство о привлечении муниципального образования Нижний Тагил к субсидиарной ответственности по долгам МУП.

Согласно ходатайству, кроме муниципалитета долги МУПа должны были выплатить его бывшие директора: экс-депутаты гордумы Андрей Обельчак и Михаил Кручинин, а также Андрей Калаушин, Сергей Козлов, ООО «Тагил-Энерго» и его директор Александр Щелкунов. Как на тот момент утверждала Александра Звонарёва, руководители игнорировали несостоятельность предприятия, по её мнению, средства выводились в фирмы-однодневки.