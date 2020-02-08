В Нижнем Тагиле СК возбудил уголовное дело в отношении экс-директора строительной компании «Тагил» из-за невыплаты зарплаты сотрудникам

Прокуратура Дзержинского района Нижнего Тагила провела проверку в отношении руководства СК «Тагил», которое бывшие сотрудники предприятия обвинили в систематической невыплате заработной платы. Сумма ущерба составила более 850 тысяч рублей. По материалам прокурорской проверки СК возвудил уголовное дело в отношении экс-директора строительной компании.

Как рассказали в прокуратуре, в ходе надзорных мероприятий установлено, что у СК «Тагил» в период с ноября 2018 по октябрь 2019 года образовалась задолженности по заработной плате перед восемью работниками на сумму свыше 850 тысяч рублей.

«При этом, в настоящее время организация признана банкротом, в отношении нее введена процедура банкротства – конкурсное производство», — уточнили в ведомстве.

Прокуратурой Дзержинского района было объявлено предостережение конкурсному управляющему СК «Тагил» о недопустимости нарушений закона, а также внесено представление с требованием погашения задолженности по зарплате. Материалы проверки были направлены в следственные органы для дачи уголовно-правовой оценки действиям руководства предприятия.

В результате СК возбудил уголовное дело в отношении бывшего директора строительной компании по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации).

Расследование уголовного дела, рассмотрение актов прокурорского реагирования и фактическое погашение задолженности по выплате заработной платы перед работниками предприятия находятся на контроле прокуратуры.