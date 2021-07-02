В Нижнем Тагиле СК возбудил дело против сотрудника УСБ за взятку от гаишников

Следователи СУ СК по Свердловской области возбудили уголовное дело против сотрудника управления собственной безопасности полиции Нижнего Тагила Дениса Р. По версии следствия, полицейский мог вымогать взятку с автоинспекторов. Об этом E1.RU рассказали сразу несколько осведомлённых источников.

«В производстве у Дениса находился материал проверки в отношении сотрудников ГИБДД — она была назначена после какой-то жалобы, он решил воспользоваться этим фактом и потребовал с них 50 тысяч рублей, чтобы прекратить проверку, хотя это было даже не в его компетенции. Инспекторы обратились в ФСБ, по их материалам СК возбудил дело. Такие вот у нас тут кошки-мышки», — рассказал собеседник редакции.

Уточняется, что уголовное дело возбуждено по статье 159 УК РФ «Мошенничество», поскольку мужчина обманул сотрудников — он не имел полномочий для осуществления своей угрозы. Сейчас в отношении его руководителя, начальника службы безопасности Алексея Никифорова, проводится проверка.

«Описанная выше история со ссылкой на так называемых инсайдеров, именуемых в народе кротами, получила своё начало на основании заявления ранее неоднократно судимого гражданина, который и в настоящее время привлекается к уголовной ответственности за мошенничество, — сообщил глава пресс-службы свердловского полицейского главка Валерий Горелых. — Именно по этой причине доверять его показаниям равнозначно тыканию пальцем в небо. Как заверили меня в руководстве подразделения собственной безопасности главка, его сведения не соответствуют действительности. Более того, они были тщательно проверены и руководством УСБ ГУВД, и их старшими коллегами из ГУСБ МВД России. Окончательную точку в этой истории поставят следственные органы СКР, которые сейчас детально разбираются в сложившейся ситуации».

В пресс-службе СК по Свердловской области пока ситуацию не комментируют.