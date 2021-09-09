В Нижнем Тагиле СК, полиция и ОМОН взломали две квартиры в поисках подозреваемых в убийстве

В Нижнем Тагиле СК и полиция при поддержке Росгвардии устроили штурм пустых квартир — силовики спилили двери и провели обыск жилья на Ильича и Парковой, пишет E1.ru.

Всё произошло утром 7 сентября: сначала силовики рано утром приехали с обыском на Ильича, 70. В отсутствие хозяев росгвардейцы спилили двери и провели обыск, после чего уехали, оставив квартиру открытой.

«Мне позвонили соседи. Они [силовики] утром рано приехали, взломали две двери, всё пораскрывали и так оставили», — сообщила родственница хозяина квартиры.

Женщина предполагает, что силовикам был интересен прописанный там Александр Попов, которого полгода назад уже допрашивали и проверяли на полиграфе в связи с исчезновением человека.

«Это беспредел, что происходит! Второй раз за полгода приходят. В первый раз, весной, их очень много было. На него [Попова] надевали наручники, привозили сюда в сопровождении ОМОНа с автоматами. Он непричастен, его уже приглашали, он показания давал, на полиграфе проверку проходил», — рассказала она.

Потом полиция с ОМОНом поехала на Парковую, 1, правоохранители пришли с болгаркой и успели срезать две двери, прежде чем вернулась хозяйка квартиры с детьми.

«Мы выходим из лифта, они стоят на площадке: старший следователь следственного отдела по Кировскому району, с ним начальник УБОП, омоновцы — все из Екатеринбурга. И с ними два понятых. Мне сообщили, что мой бывший муж Сергей, который прописан у меня, но живёт в другом месте, подозревается в убийстве. Они приехали искать наркотики, оружие или труп убитого», — сообщила хозяйка.

После этого в квартире провели обыск и забрали загранпаспорт и полис Сергея.

«Осмотрели всё, даже портфель у ребёнка, и ушли, оставив меня без дверей. Неужели нельзя было позвонить хотя бы? Я бы сама открыла, зачем имущество портить?» — задаётся вопросом женщина.

По данным E1.ru, обыски силовиков в квартирах у жены Сергея Яркова и у Александра Попова действительно связаны с уголовным делом: мужчин подозревают в причастности к исчезновению директора строительной фирмы «Вагант» Александра Соломеина и его убийству. Это произошло чуть больше года назад, в июле 2020-го.

Предположения основаны на том, что Александр Попов был одним из последних, кто звонил бизнесмену в день его исчезновения. Про Сергея Яркова нет и этой информации; по словам его жены, он находился в это время в другом городе. Конфликтов и общих проектов с Соломеиным не было ни у одного из них. Полиграф показал, что мужчины непричастны, и их отпустили. Однако в этот раз их задержали, а у Попова разобрали машину — искали следы ДНК пропавшего бизнесмена.

Друзья задержанных считают, что из них пытаются сделать козлов отпущения.

«Все знают, что они не имеют к похищению никакого отношения. Их пытаются привязать к этому делу на основании последних сделанных телефонных звонков. Но адвокаты провели своё расследование, и оказалось, что Соломеин уже после исчезновения, в сентябре, звонил своему другу по телефону, уговаривал ещё одного номинального директора продать свою долю. То есть он был живой. Потом его видели в офисе ТЦ "Европа". Все эти данные есть у следователей, но они ищут, на кого это можно повесить. На детекторе им [Сергею и Александру] конкретно задавали вопрос, причастны ли они к похищению. И не показало ничего. Они никогда не отказывались проходить полиграф», — сообщил один из друзей обвиняемых.

Он считает, что к похищению директора причастны те, кто пытался получить его подпись для передела собственности и совершить рейдерский захват. По информации источника в силовых структурах, активизация деятельности по поискам пропавшего Соломеина может быть обусловлена тем, что кто-то из задержанных в ходе криминальной сходки на Юмашева сообщил новую информацию.

«Возможно, это связано с задержанием людей на ВИЗе, кто-то мог отводить от себя подозрения. Но, скорее всего, причина активности — в недавнем разносе, который устроил генерал полиции силовикам: уголовное дело об исчезновении Соломеина расследуется уже 11 месяцев, скоро истекает предельный срок, а по нему никаких подвижек», — сообщил собеседник издания.

По словам главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, сотрудники правоохранительных органов действовали в рамках правого поля. Однако от более подробных комментариев он воздержался.