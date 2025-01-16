В Нижнем Тагиле СК организовал проверку после того, как водитель автобуса высадил школьника 

14 января этого года в Нижнем Тагиле водитель автобуса маршрута № 46 не позволил войти в салон школьнику, у которого не оказалось средств на оплату проезда. Это произошло около 15:00 на улице Жуковского, когда автобус направлялся к железнодорожному вокзалу.

В сообществе «Чёрный список Тагила» сообщается, что ребёнку, которому на вид около 12 лет, пришлось выйти из автобуса, несмотря на то, что он объяснил водителю, что ему переведут деньги, и тогда он сможет оплатить проезд. Водитель настаивал на немедленной оплате, а никто из пассажиров не предложил подростку помощь. Один из них выразил своё недовольство действиями водителя, но сам не вмешался.

Тагильчане в социальных сетях выразили недоумение по поводу того, что никто из присутствующих не помог ребёнку. Некоторые оправдали действия водителя, сославшись на новые правила оплаты проезда в городских автобусах, которые требуют внесения платы при входе. Другие посчитали, что всем участникам события стоило проявить больше сочувствия.

Информация о происшествии была передана в Следственный комитет Российской Федерации. Начата проверка по факту неправомерных действий водителя общественного транспорта в отношении ребёнка. Председатель Следственного комитета поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко подготовить отчёт о ходе проверки и её итогах.