В Нижнем Тагиле силовики провели патриотические «каникулы» с детьми

Бойцы ОМОНа и сотрудники вневедомственной охраны проводят в Нижнем Тагиле акцию «Каникулы с Росгвардией» для детей младших классов школ, целью которой является «воспитание подрастающего поколения», популяризация работы ведомства, «активного образа жизни и спорта», а также «подготовка будущих защитников родины», сообщает пресс-служба Росгвардии.

Встречаться со школьниками росгвардейцы начали в июне — сотрудники ведомства провели для детей несколько мастер-классов и экскурсий, во время которых давали ребятам подержать оружие, надеть бронежилет, спецобмундирование и залезть в служебный транспорт.

25 июня бойцы ОМОНа управления Росгвардии провели экскурсию по территории отряда для учащихся четвёртых и седьмых классов школы № 21 в Нижнем Тагиле. Во время неё им показали мемориал погибшим, документы и фото из горячих точек, познакомили с кинологами и автомобильной техникой подразделения. После мероприятия дети соревновались в стрельбе из пневматической винтовки.

30 июня в Нижнем Тагиле росгвардейцы встретились со спортсменами физкультурно-оздоровительного комплекса «Президентский», а в Нижних Сергах организовали и провели мероприятие для воспитанников районного социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних.