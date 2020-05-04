В Нижнем Тагиле силовики изъяли 80 тысяч пачек контрафактных сигарет

В Нижнем Тагиле сотрудники полиции из подразделения по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции при поддержке коллег из ФСБ изъяли из незаконного оборота более 80 тысяч пачек контрафактных сигарет. Как рассказал официальный представитель регионального главка МВД Валерий Горелых, общая стоимость партии оценивается в 4,5 млн рублей.

Сыщики обнаружили гаражный бокс и складское помещение по улице Индустриальной, где хранилось более 200 коробок с сигаретами разных марок, при проведении оперативных мероприятий. Выяснилось, что помещения принадлежат местному 52-летнему предпринимателю, уроженцу одной из бывших союзных республик.

Часть изъятой продукции не имела специальной маркировки. Позже экспертиза показала, что акцизные марки на остальном товаре изготовлены не производством Гознака и являются поддельными.

«Среди изъятого полицией “никотинового рая” большое количество сигарет “Кресты”, “Трон”, “Космос”, “Опал”, “Столичные” и других. Подозреваемый гражданин, имеющий на иждивении трёх несовершеннолетних детей, дал признательные показания. До судебного разбирательства он будет находиться под подпиской о невыезде», — рассказал полковник Горелых.

В отношении владельца товара возбуждено уголовное дело за производство, приобретение, хранение, перевозку или сбыт товаров и продукции без маркировки, предусмотренной законодательством Российской Федерации. Санкции статьи предусматривают лишение свободы сроком до шести лет.