В Нижнем Тагиле школьников переведут на дистант и отправят гулять по музеям из-за выборов

В Нижнем Тагиле с 14 по 16 марта школы, в которых будут работать избирательные участки, перейдут на дистант либо займут детей внеурочной деятельностью.

«Я работаю на железной дороге, и меня вообще подменить некому. Я до позднего вечера на работе. Мой ребёнок — первоклассник. Как мне понять, он вообще учился и всё ли с ним хорошо? Ладно бы один день, а тут целых три дня. Придётся что-то придумывать», — поделилась с АН «Между строк» одна из наших читательниц.

По информации управления образования, решение перейти на дистанционное обучение на период голосования носит рекомендательный характер.

«Руководителям школ, в которых расположены избирательные участки, рекомендовано с 14 по 16 марта организовать образовательный процесс с использованием дистанционных технологий либо для учащихся 1–6-х классов организовать занятия по внеурочной деятельности. Решение принимает образовательная организация самостоятельно», — прокомментировали ИА «Все новости» в мэрии.

Школа № 64 уже предупредила родителей, что обучение будет проходить дистанционно на платформе «Сферум». Другие учебные заведения организуют внеурочную деятельность. Школа № 56 проведёт праздничные масленичные гуляния, в Политехнической гимназии 14 марта будет короткий день, а 15 и 16 марта ученикам начальных классов предлагают разнообразить досуг поездками выходного дня. В школе № 32 учащимся проведут экскурсии в городских музеях.

«В нашем образовательном учреждении 14 марта школьники будут заниматься дистанционно, 15 марта они займутся внеурочной деятельностью, 16 марта — спортивный день», — рассказали АН «Между строк» в школе № 75/42.

Напомним, выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта.