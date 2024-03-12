В Нижнем Тагиле школьники устроили драку в подъезде многоэтажки на ГГМ (ВИДЕО)

В Нижнем Тагиле в одном из подъездов многоэтажки на Гальянке подростки устроили драку. Инцидент произошёл 10 марта, всё происходящее снимали на телефон. На записи видно, как мальчик и девочка по очереди бьют друг друга, затем падают и продолжают драку на полу. При этом по съёмке понятно, что во время потасовки в подъезде находились как минимум пять человек.

После случившегося заявление в полицию написала мать 16-летнего подростка. По словам женщины, её сына избила девочка в подъезде дома № 15 на Октябрьском проспекте. 15-летняя девушка пояснила сотрудникам полиции, что между ней и молодым человеком произошёл конфликт. Как уточнили АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», сейчас по факту происшествия проводится проверка, по её результатам будет принято обоснованное решение.