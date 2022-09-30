В Нижнем Тагиле школьники «по-пионерски» потушили Вечный огонь (ВИДЕО)

Вечером 23 сентября двое подростков потушили Вечный огонь на площади Славы в Нижнем Тагиле. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. На записи видно, как двое школьников бегают по пьедесталу, потом встают около огня и через несколько секунд пламя гаснет. После этого дети резко разбегаются в разные стороны. По словам очевидцев, малолетние вандалы решили справить на мемориале малую нужду.

Как рассказал АН «Между строк» руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, по данному факту в отделе полиции № 17 организована проверка.

«О данном ЧП сотрудникам ОП № 17 Нижнего Тагила известно. Информация поступила от представителей администрации района, на чьей территории располагается мемориальный комплекс. Происшествие зарегистрировано в установленном порядке. Проверочные мероприятия поручены полицейским из подразделения по делам несовершеннолетних. В настоящее время инспекторы ПДН проводят работу в близлежащих школах, чтобы установить личности юных вандалов, а также с целью профилактики такого рода ЧП впредь. В случае установления подозреваемых, их родители или иные законные представители будут привлечены к предусмотренной законодательством нашей страны ответственности за ненадлежащее воспитание собственных детей, а в адрес руководителей учебных заведений МВД направит официальное представление для активизации патриотического воспитания подрастающего поколения», — отметил полковник Горелых.

Напомним, аналогичный случай произошёл 29 мая 2020 года. Двое семиклассников школы № 4 залили водой Вечный огонь на площади Славы ради эксперимента, позже их личности были установлены. Полиция и Следственный комитет организовали проверки. Запись с камер наружного наблюдения, где видно, как подростки тушат пламя, разлетелась по региональным и федеральным СМИ.

После инцидента тагильские чиновники инициировали увольнение директора школы, но общественный резонанс позволил руководителю остаться на своём посту.