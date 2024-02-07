В Нижнем Тагиле школьник нашёл и вернул женщине сумку с деньгами, которую она потеряла на остановке

В Нижнем Тагиле восьмиклассник нашёл и вернул женщине потерянную сумку с деньгами. Информацию об этом публикует сообщество «Инцидент Нижний Тагил».

15-летний ученик гимназии № 18, воспитанник спортшколы «Уралец» вечером 5 февраля возвращался с тренировки по футболу вместе со своими товарищами по команде. На остановке на проспекте Ленина ребята обнаружили бесхозную сумочку и сразу решили, что вещь была утеряна. О пропаже юные спортсмены решили сообщить в паблик «Инцидент Нижний Тагил».

«Я просто сразу мысленно поставил себя на место девушки, потерявшей сумку с деньгами, представил, что было бы, если кто-то из родни так потерял... Ни минуты не сомневался, что надо срочно искать владельца сумки и вернуть её», — сказал школьник.

Спустя 40 минут после обращения мальчика объявилась и владелица сумки по имени Надежда. Оказалось, женщина поступила так, как и предполагал школьник: обратилась за помощью в городское сообщество.

«Потеряла сумку с кошельком, в котором были деньги, очки хорошие и, что главное, зарплата сотрудникам. Пожалуйста, помогите, очень нужно», — написала девушка.

На следующий день мальчик в сопровождении отца вернул потерянное имущество хозяйке.

«Сумку вернули отец и сын, приехали в 08:15. Проверили паспорт и после подтверждения личности отдали мне мои вещи. Сумку нашёл молодой человек с ребятами после тренировки по футболу, это было их общее решение, как я поняла. Спасибо им огромное за честность, отзывчивость и добропорядочность! Спасибо огромное родителям, что воспитали таких порядочных, достойных людей!» — цитирует Надежду «Инцидент».