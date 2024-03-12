В Нижнем Тагиле школьницы подрались из-за парня (ВИДЕО)

11 марта у дома № 5 на улице Пархоменко в Нижнем Тагиле произошла драка двух школьниц. Происшествие было заснято на видео, которое опубликовано в сообществе «Инцидент Нижний Тагил». На записи видно, как школьница в белом пуховике нападает на другую девочку, бьёт её кулаками, а затем обе падают на землю. В какой-то момент одна из девочек использовала против соперницы перцовый баллончик.

В комментариях к видео поясняется, что причиной драки стал парень, которого не поделили девочки.

«Это одноклассницы. Учатся в школе № 100. А подрались они из-за парня», — пишет в комментариях свидетель драки.

В полицию по данному инциденту заявлений не поступало, но ведомством будет организована проверка.

«Сообщений о данном происшествии в полицию Нижнего Тагила не поступало. Не было и информации о пострадавших. В настоящее время в отделе полиции информация зарегистрирована и организована проверка, по результатам которой будет принято обоснованное решение», — сообщают в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».