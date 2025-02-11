В Нижнем Тагиле школьницу жестоко избили одноклассники. Проверку проводят СК, прокуратура и полиция (ВИДЕО)

В Нижнем Тагиле разгорается скандал, связанный с избиением 10 февраля ученицы школы № 69 одноклассниками. В сообществе «Инцидент Нижний Тагил» было опубликовано видео, на котором запечатлено, как подросток бьёт девочку ногой в живот с размаху в школьном спортзале, а другой снимает происходящее на мобильный телефон.

Происшествие привлёкло внимание правоохранительных органов. В пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское» сообщили, что сотрудники отдела по делам несовершеннолетних (ПДН) выехали в образовательное учреждение для выяснения всех обстоятельств случившегося.

Проверку также проводят Следственный комитет, прокуратура и управление образования тагильской мэрии. В рамках проверки СК и прокуратуры будет дана оценка не только факту насилия над школьницей, но и действиям администрации школы. Особое внимание будет уделено тому, насколько своевременно и в полном объёме проводились мероприятия, направленные на предотвращение подобных инцидентов на территории образовательного учреждения.

«В ходе надзорных мероприятий будут опрошены сотрудники школы, запрошены документы из медицинской организации для установления степени тяжести причинённого ребёнку вреда здоровью», — отмечают в прокуратуре.

Напомним, в 2023 году новым директором школы стала бывший заместитель начальника полиции МУ МВД России «Нижнетагильское» по охране общественного порядка, подполковник Оксана Свинохова, ранее работавшая в подразделении по делам несовершеннолетних в ОП № 18.

Фото, видео: «Инцидент Нижний Тагил»