В Нижнем Тагиле школьница украла банковскую карту и попала под суд

В Нижнем Тагиле прошёл суд над школьницей, которая с компанией подруг нашла на улице банковскую карту и расплачивалась ей в магазине. Как сообщает пресс-служба Дзержинского районного суда Нижнего Тагила, девочка достигла возраста уголовной ответственности, а в её действиях усматривались признаки тяжкого преступления, поэтому было возбуждено уголовное дело.

«В апреле 2021 года школьницы нашли на улице банковскую карту, которой можно было бесконтактно оплатить покупки до тысячи рублей. В течение нескольких дней девочки оплачивали небольшие покупки найденной картой. Всего они потратили 6,5 тысяч рублей», — говорится на сайте суда.

Суд, рассмотрев дело, признал несовершеннолетнюю виновной в совершении кражи с банковского счёта, снизив при этом категорию преступления с тяжкого на средней тяжести, и освободил от наказания в связи с примирением с потерпевшим.