В Нижнем Тагиле школа «ШКИТ» объявила о старте бесплатных курсов по созданию видеоконтента

В Нижнем Тагиле стартует бесплатный проект по созданию видеоконтента «Нижний Тагил — это моя земля!» (12+). На него школа кино и телевидения «ШКИТ.Урал» получила грант Президентского фонда культурных инициатив в размере 2,3 млн рублей, общие затраты на проект, по словам его организатора, достигают 4 млн рублей.

Суть проекта заключается в создании видеолегенд к 300-летию Нижнего Тагила. Любой желающий в возрасте от 14 до 35 лет сможет попробовать себя в роли сценариста, актёра, оператора и видеомонтажёра. Также участники проекта узнают много интересного про историю города и известных тагильчан.

Проект разделён на две части: онлайн-уроки и офлайн-интенсивы. Онлайн-уроки будут предоставлены ученикам в записи. Офлайн-интенсивы будут проходить по выходным дням. Заявки принимаются от жителей Нижнего Тагила и близлежащих городов. Проект стартует 10 мая.

«Наша задача — сделать качественные работы, при этом не давить на участников своими идеями, чтобы они сформировали свою команду и в итоге получили готовый продукт», — говорит руководитель проекта, основатель школы «ШКИТ. Урал» Виктор Зайцев.

Образовательную часть проекта курирует актёр «Коляда-театра» Александр Замураев из Екатеринбурга. Режиссёрские азы будет давать Олег Ракович, режиссёр нескольких клипов уральских рок-групп «Наутилус Помпилиус», «Чайф», «Смысловые галлюцинации». Также он является создателем документального фильма «НауХаус». Один из небольших образовательных блоков будет преподавать режиссёр-постановщик детских и семейных телевизионных проектов Антон Михалёв. Он же будет вести мастер-классы по работе с актёрами.

У организатора проекта Виктора Зайцева в планах привлечь ещё нескольких профессионалов.

Помогать будущим актёрам в съёмках будут выпускники школы «ШКИТ. Урал».