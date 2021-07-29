В Нижнем Тагиле сгорели 28 мусорных контейнеров

В июле от возгораний пострадали 8 контейнерных площадок Нижнего Тагила, сгорели 28 контейнеров, общий ущерб составил более 300 тысяч рублей, сообщает пресс-служба регионального оператора — компании «Рифей».

В ночь с 25 на 26 июля зафиксированы возгорания сразу на двух контейнерных площадках Ленинского района — баки горели по адресам Газетная, 15 и 30. В итоге площадка на Газетной, 30 осталась вообще без ёмкостей под мусор. Неделей ранее по этой же причине по адресу Карла Маркса, 56 для сбора отходов остался один контейнер. Также возгорания с повреждением баков зафиксированы на площадках по адресам Карла Маркса, 81 и Газетная, 87.

В Дзержинском районе 1 июля 2020 года в рамках программы благоустройства во всех точках сбора отходов были установлены новые евроконтейнеры. 21 июля от огня пострадали четыре контейнерные площадки: на Вагоностроителей, 18, Юности, 39, Окунева, 13 и 9.

«Управляющие компании, ответственные за содержание контейнерных площадок, не имеют возможности оперативно заменять вышедшее из строя контейнерное оборудование, в результате страдают потребители. По тем адресам, где выгорели все баки, жителям просто некуда складывать мусор, также критично складывается ситуация, где из пяти-шести контейнеров остался только один», — прокомментировал ситуацию исполнительный директор компании «Рифей» Фёдор Потапов.

Служба безопасности регоператора не исключает версию умышленного поджога. Региональный оператор обращается к жителям: если вы стали свидетелем нарушений на контейнерной площадке, если у вас есть фото или видео намеренной порчи оборудования, прислать их можно в любой мессенджер по номеру 8-900-202-15-56 (обязательно указать адрес). Только объединив усилия, можно изменить ситуацию и сделать город чистым.