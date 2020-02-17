В Нижнем Тагиле сгорел последний житель расселённого дома, отказавшийся переезжать в новую квартиру

Пожар произошёл в воскресенье, 16 февраля, в доме № 2 по улице Кленовой в районе посёлка Верхняя Черемшанка. Сообщение о возгорании поступило около 15 часов. На площади 20 кв. м горели вещи, стены, потолок и кровля. Во время тушения спасатели обнаружили тело погибшего. По предварительным данным, это житель дома, который отказался от расселения.

Двухэтажный дом признали аварийным, и собственникам предложили другую жилплощадь. Семья мужчины переехала из ветхого жилья, а он отказался от новой квартиры, рассказали АН «Между строк» в отделе надзорной деятельности МЧС. По предварительным данным, пожар возник по вине погибшего.

Ещё один пожар произошёл днём 15 февраля в посёлке Песчаном под Нижним Тагилом. На площади 12 кв. м горела частная баня. В пожаре никто не пострадал. По версии дознавателей, возгорание произошло из-за неисправной проводки. На месте работали 2 спецмашины и 7 спасателей.