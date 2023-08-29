В Нижнем Тагиле сгорел гараж с сауной

В Нижнем Тагиле в районе микрорайона Кирпичный 27 августа сгорели гараж и сауна, построенная над гаражным боксом, пишет ИА «Все новости».

По информации МЧС, сообщение о пожаре в гараже на улице Полярной поступило диспетчеру в 19:28. На место выехали два расчёта спасателей, которые, потушив открытое пламя, приступили к проливке. Площадь пожара составила 30 кв. м. В тушении были задействованы 2 единицы техники и 6 человек личного состава. Пострадавших нет.

По предварительным данным, хозяин гаража организовал сауну на 2-м этаже гаражного бокса. В день, когда произошёл пожар, он затопил печь и пошёл спать, оставив помещение без контроля. Дознаватели считают, что к возгоранию привело нарушение правил пожарной безопасности при устройстве печного оборудования.