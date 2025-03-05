В Нижнем Тагиле сгорел частный дом в районе Малая Кушва

В Нижнем Тагиле, сегодня, 5 марта, в 12:18 поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме № 20 на улице Береговой в районе Малая Кушва. На место выехали 11 пожарных и 4 единицы техники.

В результате возгорания сгорела кровля и надворные постройки, а также было повреждено перекрытие дома. Площадь пожара составила 54 квадратных метра. Существовала угроза переброски огня на соседнее здание. Благодаря оперативным действиям пожарных, в течение 15 минут удалось ликвидировать возгорание и устранить угрозу распространения огня.

Как сообщили в МЧС Нижнего Тагила, причиной пожара стало неправильное устройство печи и дымохода.