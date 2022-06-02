В Нижнем Тагиле сгорел автомобиль общественника Никиты Чапурина

В Нижнем Тагиле в ночь на 2 июня во дворе одного из домов на проспекте Мира сгорели два автомобиля — Chevrolet Aveo председателя ОД «Тагил без ям» Никиты Чапурина и Toyota RAV4 одного из жильцов дома. Общественник обратился в полицию, поскольку считает, что его машину могли поджечь, сообщает издание TagilCity.ru.

Как рассказали в пресс-службе МЧС России по Свердловской области, сильнее всего пострадал Chevrolet: у него сгорела панель приборов и лакокрасочное покрытие. У Toyota сгорело колесо. К месту пожара выезжали две единицы спецтехники и семь человек личного состава. Возгорание удалось потушить жителям дома собственными силами до приезда спасателей.

«В половине второго ночи сработала сигнализация. Я увидел, что сосед тушит мой автомобиль огнетушителем, выбежал со своим, и в течение нескольких минут мы потушили огонь. А потом увидели, что горит ещё одна машина, стали тушить её», — прокомментировал ЧП Никита Чапурин.

Как рассказали АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», на место происшествия выезжали сотрудники ОП № 18. В настоящее время полицейские изучают близлежащие камеры видеонаблюдения. По результатам организованных мероприятий будет принято обоснованное решение.